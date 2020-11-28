Узнай, кто ты в мире будущего и приходи на Московский международный киберфестиваль RukamiПройти тест Фестиваль Rukami 2020
Наше главное событие — Московский международный киберфестиваль Rukami
28 - 29 ноября 2020Смотри онлайн. Приходи оффлайн
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Путеводители по кружкам
В наших путеводителях описаны технологические кружки в разных городах России.
Мы провели интервью с руководителями кружков, расспросили их об особенностях и отличительных чертах каждого кружка. А так же лично их посетили, чтобы посмотреть, как проходят занятия.
Кому пригодится путеводитель?
- Родителям, которые хотят отдать ребенка в технологический кружок, но не определились, куда именно
- Учителям, которые хотят советовать родителям классные кружки
- Кружкам, которые хотят узнать о своих коллегах и лучших практиках
Выберите город
21кружок
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Новости
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На границе миров: Международный фестиваль идей и технологий Rukami объявил даты проведения20 сентября 2020
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Фестивали идей и технологий Rukami пройдут в 15 регионах России в новом гибридном формате29 июля 2020
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100 технологических проектов вышли в финал Всероссийского конкурса проектов Кружкового движения НТИ Rukami23 октября 2020
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Свобода создавать будущее: Rukami проводит Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения9 июля 2020
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За месяц программу онлайн-акселератора проекта Rukami Кружкового движения НТИ завершили 400 слушателей из 75 регионов России9 июля 2020
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Rukami открывает Всероссийский конкурс проектов технического творчества27 апреля 2020
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В Иркутске состоялся мастер-класс «Как развивать кружок Rukami. Менеджмент кружка: управление командой и личная эффективность руководителя»6 октября 2019
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Во Владивостоке состоится фестиваль идей и технологий Rukami16 октября 2019
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В Великом Новгороде впервые пройдет всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami10 октября 2019
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В Красноярске впервые пройдёт Всероссийский фестиваль идей и технологий RUKAMI15 октября 2019
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В Екатеринбурге впервые прошел всероссийский фестиваль идей и технологий30 июля 2019
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В Екатеринбурге пройдет первый фестиваль идей и технологий Rukami15 июля 2019
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Мастер-класс «Как создавать кружок Rukami. От ценностного предложения к выбору бизнес-модели образовательного проекта»31 августа 2019
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Образовательная сессия «Как создавать и развивать кружок технического творчества»15 апреля 2019
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Мастер-класс «Как развивать кружок Rukami. Менеджмент кружка: управление командой и личная эффективность руководителя»2 октября 2019
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Мастер-класс «Как развивать кружок Rukami. Основы и практики создания сообщества и партнёрств»1 сентября 2019
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MUJUICE, Maria Teriaeva и Lovozero на фестивале идей и технологий Rukami26 августа 2019
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Горящие сердца, светлые головы и очумелые руки: как прошел первый Международный фестиваль идей и технологий Rukami2 сентября 2019
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Фестиваль идей и технологий Rukami впервые пройдет в Новосибирске13 сентября 2019
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Фестиваль RUKAMI удивил Белгород17 сентября 2019
Проекты мейкеров
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Робот предназначен для исследования различных зданий, труб, нор, шахт. Способен определять температуру, влажность, загазованность воздуха и отправлять данные и снимки с камеры на удаленное устройство.Подробнее
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SmartCityLighting
В проекте были выполнены следующие задачи: — спроектирована система сетевого освещения «Умный город», — разработан «Умный уличный фонарь», — реализована система управления объектами города, — создана…Подробнее
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Робо-Азбука
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Конкурс
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