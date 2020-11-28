Международный фестиваль идей и технологий Rukami
Зарегистрироваться
Person
Person

Узнай, кто ты в мире будущего и приходи на Московский международный киберфестиваль Rukami

Пройти тест Фестиваль Rukami 2020
Про фестиваль Rukami Кратко о нас Обмен практиками Фестивали в регионах
Главная
Фестиваль

Наше главное событие — Московский международный киберфестиваль Rukami

28 - 29 ноября 2020Смотри онлайн. Приходи оффлайн

Посетить фестиваль

Фото
200+ крутых проектов
2 дня в атмосфере мейкерства
эмоции и впечатления
VIP cпикеры и звезды
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе новых событий, программ и новостей Rukami

Проверьте введённый e-mail, кажется, там ошибка
Это поле обязательно для заполнения

Спасибо за подписку, ждите новостей :)

Путеводители по кружкам

В наших путеводителях описаны технологические кружки в разных городах России.

Мы провели интервью с руководителями кружков, расспросили их об особенностях и отличительных чертах каждого кружка. А так же лично их посетили, чтобы посмотреть, как проходят занятия.

Кому пригодится путеводитель?

  • Родителям, которые хотят отдать ребенка в технологический кружок, но не определились, куда именно
  • Учителям, которые хотят советовать родителям классные кружки
  • Кружкам, которые хотят узнать о своих коллегах и лучших практиках

Выберите город

21кружок

Скачать путеводитель 8Мб

13кружков

Скачать путеводитель 4Мб

14кружков

Скачать путеводитель 11Мб

13кружков

Скачать путеводитель 9Мб

34кружка

Скачать путеводитель 35Мб

Новости

Проекты мейкеров

Все проекты
Конкурс

Представьте свой проект, выиграйте региональный конкурс и презентуйте его на московском фестивале Rukami

Подробнее

Организаторы